26 Nisan 2024 16:16 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 16:34
Tayyip Talha Sanuç imzayı attı
Beşiktaş, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş, 2022-23 sezonunda Adana Demirspor'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı.
2027'YE KADAR İMZA ATTI
Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç ile 2027 yılına kadar geçerli yeni kontrat imzaladı.
Siyah-beyazlılar, 2022'de kadrosuna kattığı 24 yaşındaki stoper ile 4 yıllık mukavele yapmıştı.
7 AY FORMASINDAN UZAK KALDI
Nisan 2023'te yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları kopan Tayyip Talha Sanuç 7 ay formasından uzak kalmıştı.
Bu sezon Süper Lig'de sadece 5 maça çıkan milli stoper, 338 dakika süre aldı.
Kaynak: TGRT Haber