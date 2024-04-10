TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 'Ramazan Bayramı' mesajı

10 Nisan 2024 09:13 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 09:14

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı paylaştı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan kutlama mesajında Büyükekşi, "Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde, mübarek Ramazan ayında 'Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyası' kapsamında, bağışçılarımızın desteği ile deprem bölgesinde 9 ayrı noktada 4 bin konteynerimizden oluşan geçici barınma merkezlerinde yaşayan 20 bini aşkın depremzede vatandaşımızla bir araya geldik. Bizler de bizzat Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde yaptığımız konteyner kentlerimizi ziyaret ederek depremzede vatandaşlarımızla bayramlaştık, kucaklaştık, onlarla bir kez daha hemhal olduk." ifadelerini kullandı.

"RAMAZAN BAYRAMI'MIZIN HOŞGÖRÜ GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Büyükekşi, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı milli takım formalarımızla mutlu görmenin sevincini yaşadık. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve antrenörlerimizin depremzede çocuklarımızla yaptığı 4 özel maça tanıklık ettik. Bu duygularla idrak ettiğimiz mübarek Ramazan Bayramı'mızın bütün insanlığa hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kardeşlik ve dayanışma kültürümüzü daha da artıran sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. Türk futbol ailesinin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim." dedi.

TFF 18 TEMMUZ'DA SEÇİME GİDİYOR

Büyükekşi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'daki genel kurulunun seçimli olarak yapılacağını duyurmuştu.

Birçok Süper Lig ekibi de Büyükekşi'nin görevi bırakmasını ve seçim tarihini erkene çekmesine yönelik çağrılarda bulunmuştu.