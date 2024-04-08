TFF başkanlığına aday olacak mı? Murat Sancak açıkladı

08 Nisan 2024 17:58 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 18:00

Trendyol Süper Lig kulüpleri, Kulüpler Birliği Vakfı’nın Maslak’ta bulunan ofisinde TFF'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurula gitmesi için noter huzurunda imza toplamaya başladı.

Adana Demirspor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak da mavi-lacivertli kulübü temsilen, mevcut başkan Metin Korkmaz’ın vekaletiyle katıldığı toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MEHMET BÜYÜKEKŞİ KULÜPLERİ BASKI ALTINA ALMA"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, kulüpleri baskı altına aldığını savunan Mu

Sancak, “Ben başkan değilim biliyorsunuz. Mehmet Büyükekşi, beni ekranda görecek ve rahatsız olacak. Geçen gün katıldığım Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısından sonra bir başkanımızı arıyor ve diyor ki 'Murat Sancak, Adana Demirspor Kulübü Başkanı değil. Sizin toplantınızda ne işi var? Niye alıyorsunuz toplantıya?' Mehmet Büyükekşi, kimin Kulüpler Birliği toplantılarına katıldığına bakma. Tek tek arama. Kulüpleri baskı altına alma. Türk futbolu için ne gerekiyorsa ve hangi adımlar atılması gerekiyorsa onu at. Sen, TFF Başkanı olduğunda sana demiştim ki tüm kulüplere istediğin kadar olanaklar sağla ama çöreklenmiş çeteleri temizlemekle uğraşmazsan sen de diğer federasyon başkanları gibi tarih sahnesinde yerini alacaksın. Onun için senden rica ediyorum. Öyle 18 Temmuz'a filan bırakma. Türk futbolu adına, Türk futbolunun geleceğini düşünüyorsan en erken hangi kararı alman gerekiyorsa lig bitmeden bir karar al ve seçimli genel kurula git. Aday olmak istiyorsan da aday ol. Sana aday olma diyen de yok. Eğer o seçimde de delegelerin bir fazlası seni tercih ederlerse saygı duyarız. Başımızı eğer çıkarız. Ama senden ricam hiçbir kulübü baskı altına alma. İnsanları böyle tehditle terbiye etmeye de kalkmayın” ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOL İÇİN ÇALIŞIN, KİMSENİN ADAMI OLMAYIN"

Murat Sancak, Kulüpler Birliği’nin WhatsApp grubunda başkanlar arasında konuşulan konuların kısa sürede TFF Başkanı Büyükekşi’ye iletildiğinin farkında olduklarını da dile getirerek, “Ama yapma başkan. O çetelerle uğraşamadın, o çeteleri bitiremedin. Ulusal medyaya da seslenmiş olayım. 10-15 gündür paylaştığım herkesin bildiği ama korkusundan kimsenin dile getiremediği o bilgileri spor medyası yayınlamaktan kendini imtina ediyor. Acaba o federasyon başkanını getiren medya kuruluş patronları mı var? Onun için mi gündeme almıyorsunuz. Lütfen sizlere de söylüyorum. Kimseden korkmayın. Kimsenin adamı olmayın. Türk futbolu için çalışın. Spor yorumcularına sesleniyorum. Bağlantılarınızı bırakın. Öyle bilgiler akıyor ki aklınız hayaliniz duruyor. Kimin eli kimin cebinde olduğu belli değil” şeklinde konuştu.

"FEDERASYON BAŞKANI OLMAYACAĞIM"

TFF Başkanı olma gibi bir düşüncesinin bulunmadığını sözlerine ekleyen Sancak, “Bugün başkanın bana verdiği vekaletle buradayım. Başkanın bana verdiği vekaletle bu toplantıya katıldım. Bana soruyorlar federasyon başkanı olacak mısın, hayır olmayacağım. Öyle bir derdim yok. Öyle bir amacım da yok. Şu anda hiçbir kulüp başkanının şu aday diye dile getirdiği hiç kimse yok. Yani bu son 6 aydır gelişen olaylara baktığınız zaman Türk futbolunda neler yaşadığını hep birlikte gördük. Hakem dövüldü, uluslararası arenaya, bütün dünya futbol otoritelerine karşı rezil olduk. Dünkü oynanmayan bir Süper Kupa maçı.. Bu halde mi olmamız lazım? Futboldaki adaletsizlikler devam ettiği sürece çünkü burada istenilen kulüp düşürülebiliyor, istenilen kulüp de şampiyon yapılabiliyor” cümlelerine yer verdi.

"EN ERKEN SEÇİMDE TFF'Yİ GENEL KURULA GÖTÜR"

Adana Demirspor Kulübü eski Başkanı Sancak, Mehmet Büyükekşi’ye; ‘Yeter, yeter, yeter..’ diye seslenerek, şunları aktardı:

“Bir talimatla VAR'daki kayıtların açıklandığı zaman oradaki rezaleti görüyorsunuz. Bir futbol takımın taraftarı olan birinin siz nasıl kalkıp o maçın VAR'ına veriyorsunuz. Milleti oradan terbiye ediyorsunuz. VAR'daki çizilen çizgilerden tutun, yarı otomatik sistemine kadar çizilen çizgilere bakın. Yarı otomatik sistem 7 dakika sonra nasıl ekrana getiriliyor? Yarım dakika, 1 dakika içerisinde getirilmesi lazım. Adaleti sağlayın. İnsanların canı yanıyor. Ama korkuyorlar. Çünkü elinizde kırbaçla bekliyorsunuz, tepelerinde tutuyorsunuz. Beni düşürmesinler diye sesini çıkaramayan maalesef başkanlarımız var. TFF Başkanı, sanki bütün suçlular kulüpler diye açıklamıştı ve ‘Yeter artık yeter’ demişti. Ben de Büyükekşi sana söylüyorum; ‘Yeter, yeter, yeter..’ En erken bir şekilde TFF'yi seçimli genel kurula götür. 18 Temmuz deyip aklımızla oynama. Bu adam Adana Demirspor Kulübü başkanlığını niye bıraktı? Yani bir kulüp zarar gördüğü, mağdur olduğu ve çıkıp açıklamalar yaptığı zaman siz cezalarla terbiye etmeye çalıştığınız için kaçtı.”

"ADANA DEMİRSPOR BAŞKANLIĞINI SİZLERLE MÜCADELE ETMEK İÇİN BIRAKTIM"

Kulüplerin birbirine düşman hale geldiğini ve bunun sorumlusunun da TFF olduğunu vurgulayan Sancak, “Bu kulüpler hakları nasıl arayacak? Nasıl koruyacak? Haksızlık yapılsın. Oturun ve bekleyin diyorsunuz. Yok öyle bir dünya. Ben Adana Demirspor başkanlığını sizlerle mücadele etmek için bıraktım. Bir vatandaş olarak da sizlerle mücadele edeceğime sonuna kadar da söz veriyorum. Hiçbir zaman da TFF başkanlığına aday olmayacağım. Bunu da herkes bilsin. Mehmet Abi, en erken şekilde seçimli genel kurula nasıl götürebiliyorsan hangi yetkiye sahipsen, en erken şekilde karar al ve götür. Bu futbol içindeki çatışmayı da ortadan kaldır. Şu anda kulüpleri birbirlerine düşman hale geldiler. Bu ortamı siz oluşturdunuz. Bunu da ortadan kaldıracak olan sizlersiniz” değerlendirmesini yaptı.