TFF başkanlığına sürpriz aday!

10 Nisan 2024 09:40 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 09:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz günlerde seçim kararı aldığını duyurdu.

SEÇİM 18 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Büyükekşi, "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.

11 SÜPER LİG KULÜBÜ SEÇİMİ ERKENE ÇEKMEK İSTİYOR

TFF'nin duyurduğu seçim tarihinden memnun olmayan ve olağanüstü seçime hemen gidilmesini isteyen 11 Süper Lig ekibi imza topladı.

İşte o kulüpler: Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Adana Demirspor, İstanbulspor, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Pendikspor, Antalyaspor, Sivasspor, Ankaragücü.

AHMET NUR ÇEBİ SÜRPRİZİ!

Federasyon başkanlığı için Göksel Gümüşdağ, Haluk Ulusoy, Cemil Kazancı ve Servet Yardımcı gibi isimler kulislerde konuşulmaya başladı. Bu isimlere son olarak sürpriz bir aday daha eklendi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; TFF'deki seçin öncesinde Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Ahmet Nur Çebi ismi ön plana çıktı. Çebi, gerekli imzaların toplanması halinde aday olabileceğini iletti.

İSTANBUL EKİBİ ÇEBİ'Yİ İSTİYOR

TFF yönetimini eleştiren ve erken seçime gidilmesini isteyen kulüplerin başında gelen İstanbulspor'da Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun Ahmet Nur Çebi'nin aday olmasını istediği ifade edildi.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

Ahmet Nur Çebi, 29 Ekim 1959 yılında Trabzon'da doğdu.

2012-2018 yıllarında Fikret Orman'ın başkanlığında Beşiktaş asbaşkanlığı görevini üstlendi. 20 Ekim 2019'daki olağanüstü kongrede Beşiktaş başkanlığına aday olmuş ve 8644 oyun 5009'unu alarak başkan seçildi.

2020-21 sezonunda Beşiktaş Başkanı olarak Süper Lig şampiyonluğu, 2021 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2021 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayarak 1 sezonda 3 kupa kazanan başkan olarak tarihe geçti.