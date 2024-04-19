19 Nisan 2024 12:54 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:55
TFF duyurdu: Beşiktaş-Ankaragücü maçına yabancı VAR!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçında yabancı VAR hakemi olarak Dennis Johan Higler'in görev yapacağını duyurdu.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'in 33. haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılışında Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu maçta görev alacak VAR hakemlerini açıkladı.
HOLLANDALI VAR HAKEMİ GÖREV YAPACAK
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş-Ankaragücü maçında VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler görev yapacak. Higler'in yardımcılıklarını Emre Kargın, Serkan Ok ve Alper Ulusoy üstlenecek.
20.00'de başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.
Kaynak: TGRT Haber