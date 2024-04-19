TFF duyurdu: Beşiktaş-Ankaragücü maçına yabancı VAR!

19 Nisan 2024 12:54 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:55

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılışında Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu maçta görev alacak VAR hakemlerini açıkladı.

HOLLANDALI VAR HAKEMİ GÖREV YAPACAK

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş-Ankaragücü maçında VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler görev yapacak. Higler'in yardımcılıklarını Emre Kargın, Serkan Ok ve Alper Ulusoy üstlenecek.

20.00'de başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.