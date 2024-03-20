Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Futbol>TFF'de sürpriz istifa!
20 Mart 2024 16:55 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:57

TFF'de sürpriz istifa!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya görevinden istifa etti. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
TFF&#039;de sürpriz istifa!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya görevinden istifa etti.

Mehmet Büyükekşi’nin bir önceki başkanlığında yönetim kurulunda bulunan Papatya, Göztepe Kulübü Başkanvekilliği de yapmıştı.

TFF'de sürpriz istifa! - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...