20 Mart 2024 16:55 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:57
TFF'de sürpriz istifa!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya görevinden istifa etti. İşte detaylar...
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya görevinden istifa etti.
Mehmet Büyükekşi’nin bir önceki başkanlığında yönetim kurulunda bulunan Papatya, Göztepe Kulübü Başkanvekilliği de yapmıştı.
Kaynak: TGRT Haber