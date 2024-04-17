TFF'den dev derbi için yabancı hakem hamlesi! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı için görüşülen hakem

17 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:09

Süper Lig'de 32'nci haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin çok konuşulan pozisyonu...

Süper Lig'de 32'nci haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin çok konuşulan pozisyonu...

Dünyanın en iyi futbol takımları listesinde Fenerbahçe 19, Galatasaray 27 ve Beşiktaş 101'inci oldu

Dünyanın en iyi futbol takımları listesinde Fenerbahçe 19, Galatasaray 27 ve Beşiktaş 101'inci oldu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sezon başından itibaren kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veriliyor. 32. haftası geride kalan ligde sarı-kırmızılılar 87 puanla liderlik koltuğunda otururken sarı-lacivertliler 85 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım da geriden kalan 32 maçta sadece bir kez kaybetti. Galatasaray, Hatayspor deplasmanında yenilirken Fenerbahçe evinde Trabzonspor'a mağlup olmuştu.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ DERBİDE ÇÖZÜLEBİLİR

İki takım arasındaki müthiş şampiyonluk yarışında düğümün ligin 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla çözülebilir.

19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanacak dev maçın saati henüz açıklanmadı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİ HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin hakeminin kim olacağı maça uzun süre olsa da merak konusu oldu.

Fenerbahçe, dev maçı yabancı bir hakemin yönetmesini isterken Galatasaray cephesi de yabancı hakeme sıcak bakıyor. Ligde oynanan 3 kritik maçta yabancı VAR hakemlerine görev veren TFF'nin de Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetmesi için yabancı bir hakemle görüştüğü ortaya çıktı.

TFF'NİN GÖRÜŞTÜĞÜ HAKEM ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan alan haberde, Gürcan Bilgiç, TFF'nin Galatasaray-Fenerbahçe maçı için görüştüğü yabancı hakemi duyurdu.

Bilgiç, "TFF'nin bu maç için Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük ile görüştüğünü duydum. Elimizdeki tek gerçek, MHK'nin mevcut kadrosunda bu maçı inandırıcı şekilde yönetecek isim yok. O gün geldiğinde bizim hakemlerimiz yönetmek isterler mi, o da tartışılır. VAR ekranına yabancı hakem baktığında futbolumuz huzur buldu, sahadaki hakemin performansı da arttı." ifadelerini kullandı.