Son dakika! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: "Etkisiz hale getirilen bir kişiye şerefsizce saldırıldı!"

20 Mart 2024 15:46 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:49

Trednyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazanmıştı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte, Fenerbahçeli oyuncular ile bordo-mavili takımın taraftarları arasında istenmeyen anlar yaşanmıştı.

Yaşanan olaylar sonrasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"HESABI TEK TEK SORULACAK"

"Konuşulacak çok şey var. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında konuşamaz. Konuştuklarının hesabını bize verecekler. Bunlar unutulmayacak ve hesabı tek tek sorulacak.

"TRABZONSPOR'LA UĞRAŞAN HER HAKEMİN SONU AYNI OLACAKTIR"

Fenerbahçe ile olan ilişkilerimizi belli bir oranda tuttuk. Fenerbahçe yönetim kurulu bizi gerçekten çok iyi misafir etmişti. Biz de onları Trabzon'da iyi ağırlayacağımızı söylemiştik. O gün de hakemler tarafından bizim haklarımız yenilmişti. Özellikle eski hakem diyeyim, onun tarafından. Trabzonspor'la uğraşan her hakemin sonu aynı olacaktır.

"İKİ TAKIM ÜZERİNE KURULU BİR LİG VAR"

Trabzonspor olarak içerde birbirimizi yiyebiliriz ama dışarıya çıktığımızda tek yumruk halindeyizdir. Her Trabzonlu, Trabzonspor'un hakkını savunmak için her şeyi yapacaktır. İki takım üzerinde kurulan bir lig, iki takım üzerinde oynanan bir oyun var.

"NİYE ANADOLU'YA GELDİĞİNİZDE TEPKİ GÖRÜYORSUNUZ?"

Trabzonspor her zaman Anadolu'nun savunucusu ve abisi olmuştur. Bu tabii ki uzun zamandır şehrimizi germektedir. Trabzon maçlarında derbiye girmeyen 'VAR'daki sahtekarlar' Galatasaray ya da Fenerbahçe maçı olunca 3-4 pozisyon geriye gidiyor ve bahaneler üretiyor. Niye Anadolu'ya geldiğiniz zaman tepki görüyorsunuz? Bunları hiç düşünüyor musunuz? Varsa, yoksa kendi hakkınızı ön plana alıyorsunuz. Bizim Fenerbahçe yönetim kuruluyla hiçbir sıkıntımız yoktur.

"SAHADA NE OLURSA OLSUN SEYİRCİMİZ SAHAYA GİRMEMELİYDİ"

Kırmızı kartın atlanması, 3. golden önce faulün verilmemesi gibi olaylar seyircimizi geriyor. Biz yıllardır adalet diyoruz. Sahada ne olursa olsun, seyircimiz ne kadar davasında haklı olursa olsun, hiçbir şekilde sahaya müdahale etmemesi gerekiyordu.

"YERDE YATAN BİR KİŞİYE ŞEREFSİZCE SALDIRILDI"

Trabzonspor bu maçtan dolayı bir ceza almalıdır, alacaktır. Bu maçta, sahaya giren ve güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen bir kişiye şerefsizce saldırıldı. Bu ne adamlığa ne delikanlılığa sığar.

"TRİBÜNLERE EL KOL VE OLTA ÇEKME HAREKETİ YAPILIRSA..."

Tribünlere bakmak, elleri cebinde havalimanında o bakışları atmak... Bunun ne anlama geldiğini Fenerbahçeliler de biliyordur, zaten herkesi kast etmiyorum. Tribünlere el kol hareketi yapılırsa, olta çekme hareketi yapılırsa... Sonra da 'Sevinmek bizim hak değil mi?' diyorlar. Tabii ki sevinmek herkesin hakkı. Trabzonspor ilk defa evinde maç kaybetmiyor.

Fenerbahçe içinde de oyuncuların abartmasını engellemek isteyenler vardı. Mesela Serdar Dursun, ben kendi arkadaşlarını kaç kere uyardığını gördüm.

"BUNUN NERESİNDE ADALET VAR?"

Son olarak biraz önce bir haber aldık, taraftarlarımızdan birinin tutuklandığını öğrendik. Ben merak ediyorum. Türkiye'nin neresinde, hangi şehrine sahaya giren biri herhangi bir darp olayına girmediği halde tutuklanmıştır. Bunun neresinde adalet var?

"TRABZONSPOR CAMİASI YAPILANLARI ASLA UNUTMAYACAK"

Kimse aklından şunu çıkarmasın; Trabzonspor camiası, yapılanları asla unutmayacak. Televizyonda şaklabanlık yapanları da unutmayacak, sosyal medya delikanlılarını da unutmayacak, klavye delikanlılarını da unutmayacak ve hepsinin peşinden tek tek giderek hesabını soracak."