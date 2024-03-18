Trabzonspor-Fenerbahçe maçı dünya basınında! Rezalet sınırları aştı... 

18 Mart 2024 07:24 - Güncelleme : 18 Mart 2024 07:38

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe dün gece oynanan maçta fanatizmin çirkin yüzü bir kez daha hortladı. Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi bulsa da Fenerbahçe son dakikalarda bulduğu golle müsabakadan 3-2 üstün ayrılırken maçın ardından olanlar oldu.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Maçın ardından sahaya giren taraftarlar saha ortasında kutlama yapan Fenerbahçeli futbolculara saldırınca işler çığrından çıktı. Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Yaşananlar sadece Türkiye'de değil dünya basınında da büyük ses getirdi. Gazeteler ve internet siteleri derbide yaşanan olaylara geniş yer ayırdı. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olayların dış basındaki yansımaları.

MARCA: RADİKALLER FENERBAHÇELİLERE SALDIRDI

Marca (İspanya) : Trabzonsporlu radikaller Fenerbahçelilere saldırdı

Fenerbahçeli oyuncular , gergin ve çekişmeli geçen maçın ardından Trabzonspor'a karşı galibiyeti kutladı . Bazı radikaller sahaya atlayıp onlara saldırırken, futbolcular da tekme ve yumruklarla karşılık verdi.

Trabzonspor stadında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-3 kazandı. Hatta ev sahibi ekibin takımın taraftarları maç kutlamaları sırasında nesneler bile fırlattı. Maçın ardından Fenerbahçeliler galibiyeti sahanın ortasında kutlama kararı aldı. İki kulübün ilişkileri iyi değil ve bugünkü olaylar Türkiye Ligi'nde yaşananların yeni bir örneği.

DAILY MAIL: ŞOKE EDİCİ SAHNELER

Daily Mail (İngiltere): Türkiye'de şoke edici sahneler...

Süper Lig karşılaşmasının ardından sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe oyuncularına saldırma girişiminde bulunmasının ardından Türkiye'de şiddet sahneleri yaşandı.

Hararetli geçen karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe oldu. Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Fred'in 2 gol atmasının ardından sonucu belirleyici golü Michy Batshuayi kaydetti .

Gerginliğin zaten yüksek olduğu maçta, maçın bitiş düdüğü sonrasında çok sayıda Trabzonspor taraftarının sahayı işgal ederek kendilerini savunmak zorunda kalan Fenerbahçe oyuncularıyla karşı karşıya gelmesiyle utanç verici görüntüler yaşandı.

Olay, eski QPR yıldızı Bright Osayi-Samuel'in müdahale etmesinden önce tek başına bir taraftarın sahaya hücum etmesiyle başladı. Köşe bayrakları, sığınak bulmaya çalışan oyunculara karşı geçici silah olarak kullanıldı.

LE QUIPE: GALİBİYETİN ARDINDAN KAOS

Le Quipe (Fransa): Trabzon'da Fenerbahçe galibiyetinin ardından kaos ortamı

F.Bahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yenmesinin ardından sahaya giren Bordo-Mavi taraftarları, başarıyı kutlayan F.Bahçeli oyunculara şiddetli saldırdı.

Türkiye'de nadir şiddet sahneleri yaşandı. Fenerbahçe oyuncuları, Trabzonspor sahasında orta çemberde (3-2) galibiyetlerini kutlarken, birkaç taraftar sahaya fırladı ve kazanan takıma şiddetli bir şekilde saldırdı.

Tribünlerden çekilen bazı amatör videolarda, önce oyunculara saldırmaya gelen bir taraftarın, ardından bir güvenlik görevlisi tarafından yere yatırıldığı görüldü. Bright Osayi-Samuel daha sonra onu yere yatırana dövmeye başladı. Saldırgandan ayrılan Nijeryalı oyuncu, tribünlerden inen başka bir seyirciye saldırmak için geri döndü.

Başta Michy Batshuayi olmak üzere birçok Fenerbahçe oyuncusu da taraftarlara darbelerle karşılık verdi. Takım arkadaşlarıyla birlikte soyunma odasına dönen eski Marsilya oyuncusu, bir taraftarın omzuna döner tekme vuruşu yaptı. Aynı taraftar daha sonra Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in suratına vurdu.

Nadir görülen bu şiddet olayı, Ankaragücü ile Rizespor arasındaki maçın sonunda hakeme yapılan saldırının ardından Aralık ayında kesintiye uğrayan sezonu daha da vurguluyor. Maçın bitiş düdüğünde Ankara Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'e, aynı kulübün oyuncuları da hakemi yere vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bile tepkisini çeken bir saldırı.

TUTTOSPORT: TÜRKİYE'DE FENERBAHÇE'YE SALDIRI SAÇMALIĞI

Tuttosport (İtalya): Türkiye'de Fenerbahçelilere saldırı saçmalığı: Neler oldu?

Türkiye liginde inanılmaz şiddet sahneleri ortaya çıktı. Sahada Trabzonspor'a karşı galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli oyuncular, ev sahibi taraftarların saldırısına uğradı.

Ligin 30. haftasında deplasmanda 3-2 kazanan Dzeko ve takım arkadaşları, kutlamalar sırasında saha ortasında temas kurmaya çalışan ev sahibi taraftarların saldırısına uğradı.

Trabzonspor taraftarları, takımının yenilgisini kesinleştiren bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek rakip takım oyuncularının üzerine yasaklı darbelerle saldırdı. Sahada gerçek bir kavga çıktı ve elde edilen önemli zaferi kutlayan oyunculara karşı inanılmaz şiddet sahneleriyle genel bir kargaşa çıktı. Fenerbahçe'de forma giyen eski Juve oyuncusu Leonardo Bonucci sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.

BILD: TARAFTAR OYUNCU KAVGASI

Bild (Almanya): Taraftarlarla oyuncu kavgası! Eski BVB yıldızından sert vuruşlar!

Türkiye liginde inanılmaz sahneler! Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yenmesi, son düdükten sonra fitili ateşledi. Yüzlerce Trabzonspor taraftarı sahaya hücum ederek Fenerli futbolculara saldırdı! Bir Trabzonspor taraftarı sahaya koştu ve oradaki oyuncularla kavga etmek istedi. Fenerli profesyoneller ona saldırdı.

Trabzonspor ile Fenerbahce arasındaki maçlar uzun yıllardır yüksek güvenlikli maçlar olarak değerlendiriliyor ve maçlar birçok kez iptal edilmek zorunda kalıyordu.

Fenerbahçe, 2011'de Trabzonspor'un hemen önünde şampiyonluğu kazandıktan sonra şike iddialarına yanıt vermek zorunda kaldığından beri, kulüpler arasında sert bir rekabet yaşanıyor.

87. dakikada galibiyet golünü Michy Batshuayi (30) attı. Eski Borussia Dortmund (BVB) forveti , bir taraftarı göğüs hizasında kung fu tarzında tekmeledi! Batshuayi, taraftar yanından hızla geçmeye çalışırken dış hatta bekledi. Ardından uzanıp ona tekme atıyor!

Bir Trabzonspor taraftarı köşe bayrağını çıkarıp sivri ucuyla oyunculara saldırmaya çalıştı. Neyse ki güvenlikler onu son anda durdurabildi.

Osayi-Samuel iki taraftara birkaç kez saldırdı! Fenerbahçeli profesyoneller ve hakemler son olarak güvenlik görevlileri tarafından soyunma odasına getirildi. Bir taraftarın Fener kalecisi Dominik Livakovic'e vurduğu iddia edildi.

DE TELEFRAPH: TÜRKİYE'DE İŞLER YİNE TERS GİDİYOR

De Telefraph (Hollanda): Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu dağıtıyor.

Türkiye'de işler yine ters gitti. En üst ligdeki futbol sahasında duyguların fazla kızışması ve fitillerin tamamen patlaması nedeniyle bir kez daha aşırı şiddete tanık olundu. Trabzonspor'u 2-3 yenen Belçikalı maçın galibi F.Bahçe'den Michy Batshuayi, olaylı maçın ardından takım arkadaşlarıyla deplasmanda galibiyetini kutlarken, maskeli bir holigan sahaya girdi. Adam çatışma arıyordu çünkü güvenlik görevlileri ve oyuncular ona doğru geldiğinde dövüş pozisyonuna hazırlandı.

Adam aşırı güçlü göründüğünde işler tamamen kontrolden çıktı. Diğer seyirciler ve holiganlar da onu takip ederek sahaya hücum etti. Orada burada, hem holiganlar hem de oyuncular karşılıklı darbeler alarak çatışmalar yaşandı. F.Bahçeli oyuncular güvenliğe ulaşmak için oyuncu tüneline doğru kaçmak zorunda kaldı.

Batshuayi kendini güvende hissettiği ana tribün kenarına doğru yöneldi. Ancak bir adam ona doğru geldiğinde Belçikalı geriye doğru karate vuruşu yaptı. Adam yoluna devam ederken muhteşem tekmeden pek etkilenmemiş gibi görünüyordu. Daha ileride köşe bayrağını silah olarak kullanan bir adam görülüyordu.

Kalabalık da maç sırasında sahaya nesneler ve havai fişek atarak çizgiyi aşmıştı. Birkaç oyuncu ve bir yan hakem vuruldu. İkinci yarıda maç bir süre dururken, stat spikeri taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Maç tamamlandı ancak daha sonra işler çığırından çıktı.

Üç ay önce Ankaragücü'nün kulüp başkanının hakeme yumruk ve tekme atmasının ardından Türkiye müsabakaları kısa süreliğine durdurulmuştu. O zamanlar “Yeter artık” denildi. Ancak Türk müsabakalarının geçici olarak askıya alınması ve o dönemde Türk politikacılar ve futbolun kodamanları tarafından konuşulan güçlü dil, sorunu ortadan kaldırmadı.

PROTO TEMA: YABANCI MADDE YAĞMURU VE DAYAK!

Proto Tema(Yunanistan): Trabzon'daki futbol maçında yabancı madde yağmuru ve dayak!

Trabzonspor taraftarları Fenerli futbolculara saldırdı. Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'un rakibi (Fenerbahçe), Bakasetas, Siopis'in oynadığı takım karşısında Trabzon'da 3-2 kazanarak zirvede Galatasaray ile 2 puanlık farkı korudu!

Fenerbahce, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti ancak taraftarlar, taraftarların kutlamalarını bozmak için sahaya hücum etti. Fenerli oyuncular da karşılık verdi.