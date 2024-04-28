Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor! Maç başladı | CANLI
Süper Lig'de Trabzonspor ile Gaziantep karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin tüm detayları ve canlı maç anlatımı tgrthaber.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ligde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Beşiktaş'ın kaybettiği haftada Gaziantep'i yenerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Arif, Berat, Bardhi, Fountas, Pepe, Visca, Onuachu.
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Sorescu, Monteiro, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Draguş.
CANLI ANLATIM
1' | Maç başladı!
12' | GOL! Sorescu ile Gaziantep öne geçti: 0-1.
21' | GOL! Gaziantep FK, Dragus ile farkı ikiye çıkarttı: 0-2.
25' | Sol kanattan çalımlarla gelen Fountas topu sağ ayağına aldı ve ortasını açtı. Penaltı noktasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.
27' | DİREK! Denis Draguş'un sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
33' | Visca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Onuachu ön direkte kafayı vurdu fakat top yandan auta çıktı.
36' | Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta Denswil kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.
38' | Sağ kanattan topla gelen Meunier ortasını açtı ancak Fountas'ın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.
42' | Gaziantep FK'da Maxim, Visca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
45' | Hakem ilk yarının sonuna 1 dakika ekledi.
45+1' | İlk yarı Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46' | İkinci devre başladı!
46' | Trabzonspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Fountas ve Berat giren oyuncular Trezeguet ve Umut Güneş.
51' | GOL! Onuacu ile Trabzonspor farkı bire indirdi: 1-2.
53' | Onuachu, Jamiro'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
60' | Bardhi, Mustafa'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
61' | Sol kanattan topla gelen Trezeguet çalımını attı ve ortasını açtı. Penaltı noktasında topa gelişine vuran Onuachu'nun vuruşunu Nita direğin dibinden çıkardı.
66' | GOL! Trabzonspor, Bardhi ile beraberliği yakaladı: 2-2.
68' | GOL! Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle öne geçti: 3-2.
70' | GOL! Trabzonspor, 4 dakikada 3 gol buldu. Onuachu'nun hat-trickiyle bordo-mavililer farkı ikiye çıkardı: 4-2.
74' | Trabzonspor'da iki değişiklik birden... Pepe ve Visca'nın yerine Joaquin Fernandez ve Orsic oyuna dahil oldu.
75' | Gaziantep FK'da Nicolas N'Koulou ve Jamiro Monteiro'nun yerine Janio Bikel ve Ogün oyuna girdi.
80' | Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Onuachu giren oyuncu Enis.
84' | Ogün, Arif'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
90' | Hakem karşılaşmanın sonuna 6 dakika ekledi.
90+5' | Mücadeleyi Trabzonspor 4-2 kazandı.
GAZİANTEP'TE 6 İSİM SINIRDA
Gaziantep FK'de Dragus, Maxim, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ sarı-kart ceza sınırında bulunuyor.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Gaziantep FK karşısında Trabzonspor'da 3 isim eksik durumda bulunuyor.
Kupa maçında rakibine yaptığı hareket sebebiyle 3 maç ceza alan Enis Destan, cezalı durumdaki bir diğer isim olan Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı maçta süre alamayacak.