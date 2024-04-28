Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor! Maç başladı | CANLI

28 Nisan 2024 19:10 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 21:01

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ligde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Beşiktaş'ın kaybettiği haftada Gaziantep'i yenerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Arif, Berat, Bardhi, Fountas, Pepe, Visca, Onuachu.

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Sorescu, Monteiro, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Draguş.

CANLI ANLATIM

1' | Maç başladı!

12' | GOL! Sorescu ile Gaziantep öne geçti: 0-1.

21' | GOL! Gaziantep FK, Dragus ile farkı ikiye çıkarttı: 0-2.

25' | Sol kanattan çalımlarla gelen Fountas topu sağ ayağına aldı ve ortasını açtı. Penaltı noktasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

27' | DİREK! Denis Draguş'un sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

33' | Visca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Onuachu ön direkte kafayı vurdu fakat top yandan auta çıktı.

36' | Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta Denswil kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.

38' | Sağ kanattan topla gelen Meunier ortasını açtı ancak Fountas'ın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

42' | Gaziantep FK'da Maxim, Visca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45' | Hakem ilk yarının sonuna 1 dakika ekledi.

45+1' | İlk yarı Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46' | İkinci devre başladı!

46' | Trabzonspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Fountas ve Berat giren oyuncular Trezeguet ve Umut Güneş.

51' | GOL! Onuacu ile Trabzonspor farkı bire indirdi: 1-2.

53' | Onuachu, Jamiro'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

60' | Bardhi, Mustafa'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

61' | Sol kanattan topla gelen Trezeguet çalımını attı ve ortasını açtı. Penaltı noktasında topa gelişine vuran Onuachu'nun vuruşunu Nita direğin dibinden çıkardı.

66' | GOL! Trabzonspor, Bardhi ile beraberliği yakaladı: 2-2.

68' | GOL! Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle öne geçti: 3-2.

70' | GOL! Trabzonspor, 4 dakikada 3 gol buldu. Onuachu'nun hat-trickiyle bordo-mavililer farkı ikiye çıkardı: 4-2.

74' | Trabzonspor'da iki değişiklik birden... Pepe ve Visca'nın yerine Joaquin Fernandez ve Orsic oyuna dahil oldu.

75' | Gaziantep FK'da Nicolas N'Koulou ve Jamiro Monteiro'nun yerine Janio Bikel ve Ogün oyuna girdi.

80' | Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Onuachu giren oyuncu Enis.

84' | Ogün, Arif'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' | Hakem karşılaşmanın sonuna 6 dakika ekledi.

90+5' | Mücadeleyi Trabzonspor 4-2 kazandı.

GAZİANTEP'TE 6 İSİM SINIRDA

Gaziantep FK'de Dragus, Maxim, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ sarı-kart ceza sınırında bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Gaziantep FK karşısında Trabzonspor'da 3 isim eksik durumda bulunuyor.

Kupa maçında rakibine yaptığı hareket sebebiyle 3 maç ceza alan Enis Destan, cezalı durumdaki bir diğer isim olan Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı maçta süre alamayacak.