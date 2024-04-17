17 Nisan 2024 11:15 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:17
Trabzonspor, Paul Onuachu'ya kavuşuyor
Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, 50 günlük aranın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor. Takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun, Kayserispor maçında süre alması bekleniyor.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile oynanan maçta sol kolunda kırık tespit edilen Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, tedavisinin tamamlanmasıyla yeniden sahalara dönüyor.
Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki forvetin, 50 günlük aranın ardından Kayserispor ile oynanacak olan maçta forma giymesi bekleniyor.
AVCI GÖREV VERECEK
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 17 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyan Onuachu, taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
Yaşadığı sakatlığın ardından Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor ile oynanan lig maçlarında forma giyemeyen başarılı golcüye, Abdullah Avcı'nın Kayserispor maçında görev vermesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı