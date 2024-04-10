Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Anlaşma sağlandı

10 Nisan 2024 13:41 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 13:45

Trendyol Süper Lig'de üçüncülük ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR'DAN DENİS DRAGUS HAREKATI

Rumen basınından Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Trabzonspor'un, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Belçika ekibi Standard Liege'de bulunan Denis Dragus için kulübüne teklif yaptı.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Haberde, Fırtına'nın Rumen forvet için Standard Liege'e 1 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak Belçika ekibinin en az 2 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

Bordo-mavililerin 24 yaşındaki yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Denis Dragus'un menajeri Florin Manea, PlaySport sitesine transferle ilgili konuştu.

Manea, "Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık. Müzakerelerde de son aşamadayız. Görüşmeler tam olarak bitmiş değil ancak Denis Dragus için Trabzonspor'dan çok önemli bir teklif aldık. Birbirimizi anlamaya çok yakınız. Trabzonspor, Türkiye'nin en iyi ilk 3 takımı arasında ve gelecek sezon Avrupa'da oynayacak." ifadelerini kullandı.

"BU TRANSFERİ BİTİRMEYE ÇOK YAKLAŞTIK"

Denis'in orada oynaması harika olurdu. Bu takıma gitmek gelecek için iyi bir adım olacaktır. 6 saat önce kendileriyle konuştum, daha sonra da başkan yardımcısıyla konuştum. Bu transferi bitirmeye çok yaklaştık" dedi.

35 MAÇTA 13 GOL 1 ASİST

Sezon başında Standard Liege'den Gaziantep FK'ya kiralanan Dragus, 35 maçta 13 gol atarken 1 de asist yaptı.

Piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen Rumen yıldızın, Belçika ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.