Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Uğurcan Çakır gelişmesi

12 Mart 2024 21:34 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:35

Trendyol Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'a milli file bekçisi Uğurcan Çakır'dan müjdeli haber geldi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünü izinli geçiren futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

UĞURCAN ÇAKIR ANTRENMANLARA BAŞLADI

Sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır antrenmanlara çıkmaya başladı. Milli kalecinin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı maç günü netlik kazanacak.

Bordo-mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.