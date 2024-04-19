UEFA ülke puanında rekor kırıldı! Fenerbahçe katkı yaparak veda etti

19 Nisan 2024 10:20 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:21

Avrupa kupalarında çeyrek final aşamasına kalan tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında Olympiakos'a penaltılarla elenerek Avrupa'ya veda etti.

9. SIRAYI GARANTİLEDİK

UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye’yi 10. sırada takip eden Çekya’nın tek temsilcisi Viktoria Plzen’in Fiorentina’ya 2-0 yenilerek elenmesi sonrasında Türkiye 9. sıradaki yerini garantiledi.

Böylece 2024-25 sezonu Süper Lig şampiyonunun 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılması kesinleşti. Lig ikincisi ise 3. ön elemeden Devler Ligi’ne katılacak.

UEFA ÜLKE PUANINDA REKOR KIRILDI!

Olympiakos karşısında Kadıköy'de normal süresi ve uzatmaları 1-0 üstünlükle tamamlayan Fenerbahçe, 120 dakikanın baz alındığı UEFA Ülke puanında, penaltılarla maçı kaybetse de ülke katsayısına 0.500 puan ekledi.

Türkiye geçtiğimiz sezon UEFA Ülke Puanı sıralamasında 11.800 ile en yüksek puanını elde etmişti.

Bu sezon ülkemiz 4 takım sayesinde 11.500 puana ulaştı. Fenerbahçe, Olympiakos maçının ardından bonusla birlikte ülke katsayısına 0.500 puan ekledi. Türkiye bu sezon Fenerbahçe’nin son maçı ile toplamda 12.000 puanla rekora imza attı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI