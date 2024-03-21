Uğur Çiftçi’den Galatasaray itirafı

21 Mart 2024 17:53 - Güncelleme : 21 Mart 2024 17:55

Sivasspor’un tecrübeli futbolcularından Uğur Çiftçi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşi programına katıldı.

GALATASARAY İTİRAFI: "ÜZÜLMÜYORUM"

Bir öğrencinin, 'Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray’a transfer olmanız gündeme geldi. Son anda transfer iptal oldu, sebebini açıklar mısınız?' sorusuna Çiftçi, "Tabii ki gitmekle kalmak mıdır? Yani bu soruyu cevaplamak çok zor. Ama şu an buradayız. Kulübümüzün takım menfaatleri içerisinde gerçekleşseydi transferim olacaktı ama olmadı. Bu duruma da üzülmüyorum. Çok değerli bir kulüpte futbol oynuyoruz. Yani doğup büyüdüğüm bir takıma hizmet ediyorum. Bu benim için ayrı bir gurur verici bir şey zaten" diye cevap verdi.

"EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Takım kaptanlığı ile ilgili yöneltilen soruya ise Uğur Çiftçi, "Takım kaptanlığını önceden de yapmış bulunuyordum. Sivaslıyım, Sivas'ın evladı takım kaptanlığı yapıyor. Bir kötü şeyi de bunun; takım kötü oynuyor veya sen kötü oynuyorsun. Bütün yükü Uğur kötü oynuyor, Ziya kötü oynuyor buna da ayrı bir göğüs germek zorunda kalıyoruz. Tabii ki hazırız, sıkıntı yok. Yükü de alırız her türlü. Elimizden gelen en iyisini de vermeye çalışırız. O yüzden kimsenin şüphesi olmasın bu durumda. Takım kaptanlığı yapıyorum. Ondan ziyade halkıma, şehrime, yani doğup büyüdüğüm takıma emek vermek çok ayrı bir duygu. Takım kaptanlığı bir takımın hocadan sonra saha içinde büyük etkisi olan kişidir. Benim için bu yani çok zor bir olan bir şey değil. Bu sonradan olan bir şey de değil. Takımın içinde hocamın verdiği görevleri daha çok yerine getirmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımı daha çok diri tutmaya. Zor olacak bir şey yok aslında" diye konuştu.