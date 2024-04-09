Joe Hart'ın yerine Uğurcan Çakır! Milli kaleciye sürpriz talip
İskoç ekibi Celtic'in sezon sonunda Joe Hart ile yollarını ayıracağı ve tecrübeli kalecinin yerine Uğurcan Çakır'ı transfer edeceği iddia edildi. Celtic'in Uğurcan Çakır için gözden çıkardığı bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa hayalini bu sezon gerçekleştirebilir. Milli kaleci için İskoç ekibi Celtic'in devrede olduğu öne sürüldü.
JOE HART'IN YERİNE UĞURCAN ÇAKIR
The Sun'ın haberine göre; Joe Hart ile yollarını ayırmaya hazırlanan Celtic, 36 yaşındaki İngiliz kalecinin yerine Uğurcan Çakır'ı düşünüyor.
Haberde Uğurcan Çakır'ın menajerinin sözleşme şartlarını görüşmek üzere ilerleyen haftalarda Glasgow'a gideceği kaydedildi.
Uğurcan Çakır'ın da teknik direktör Brendan Rodgers ile görüntülü görüşme yapacağı yazıldı.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Celtic'in 28 yaşındaki milli kaleci için 7.5 milyon sterlini (8.75 milyon euro) gözden çıkardığı da iddia edildi.
Bu sezon ligde ve kupada 33 maça çıkan Uğurcan Çakır kalesinde 40 gol gördü. Milli kaleci 10 maçta kalesini gole kapadı.
2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro civarında gösterilen Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.