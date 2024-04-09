Joe Hart'ın yerine Uğurcan Çakır! Milli kaleciye sürpriz talip

09 Nisan 2024 18:42 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 18:45

Tutuklu halde bulunan son iki Trabzonspor taraftarı tahliye edildi

Tutuklu halde bulunan son iki Trabzonspor taraftarı tahliye edildi

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan "fair play" jesti

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan "fair play" jesti

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa hayalini bu sezon gerçekleştirebilir. Milli kaleci için İskoç ekibi Celtic'in devrede olduğu öne sürüldü.

JOE HART'IN YERİNE UĞURCAN ÇAKIR

The Sun'ın haberine göre; Joe Hart ile yollarını ayırmaya hazırlanan Celtic, 36 yaşındaki İngiliz kalecinin yerine Uğurcan Çakır'ı düşünüyor.

Haberde Uğurcan Çakır'ın menajerinin sözleşme şartlarını görüşmek üzere ilerleyen haftalarda Glasgow'a gideceği kaydedildi.

Uğurcan Çakır'ın da teknik direktör Brendan Rodgers ile görüntülü görüşme yapacağı yazıldı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Celtic'in 28 yaşındaki milli kaleci için 7.5 milyon sterlini (8.75 milyon euro) gözden çıkardığı da iddia edildi.

Bu sezon ligde ve kupada 33 maça çıkan Uğurcan Çakır kalesinde 40 gol gördü. Milli kaleci 10 maçta kalesini gole kapadı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro civarında gösterilen Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.