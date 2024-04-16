Vefa Küçük, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday oldu

16 Nisan 2024 19:02 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 19:02

Fenerbahçe'de Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük yaptığı yazılı açıklama ile aday olduğunu duyurdu.

"SON KEZ ADAY OLDUM"

Vefa Küçük'ün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "34 yıldır üyesi olduğum, dünyanın bir numaralı spor kulübümüzde değişik dönemlerde, çok değerli görevlerde bulundum. 7 sene yönetim kurulu başkan vekili, 6 sene Fenerbahçe Futbol A.Ş'de bağımsız üye, 6 sene Fenerbahçe Üniversitesi Başkan Vekili ve 8 sene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevlerini onurla ifa ettim. 3'ü tüzük kongresi, 5'i seçimli kongre olarak toplam 16 kongrenin divan başkanlığını yaptım. 1996 yılında Fenerbahçe yönetim binasını ve 1998 yılında Fenerbahçe yüzme havuzunu, tamamen maliyetlerini tek başıma karşılayarak kulübümüze armağan ettim. 34 yılda edindiğim tecrübe, bilgi ve birikimimle, son kez Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday oldum." ifadelerini kullandı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU İLE YARIŞACAK

Aziz Yıldırım yönetiminin etkili isimlerinden Şekip Mosturoğlu da yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkan adaylığını duyurmuştu.

Yarışın bu iki isim arasında geçmesi bekleniyor.