Yabancı VAR uygulamasının ardından hakemlerden flaş istek!

14 Nisan 2024 14:36 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 14:37

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

TFF'nin ilk yabancı VAR hakemi Mario Melero Lopez oldu

TFF'nin ilk yabancı VAR hakemi Mario Melero Lopez oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 12 Nisan'da Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirileceğini açıkladı.

MKE ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEP FK MAÇIYLA BAŞLADI

Yabancı VAR hakemi uygulaması dün oynanan MKE Ankaragücü-Gaziantep FK karşılaşmasında başlarken, bugün oynanacak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve yarın oynanacak Alanyaspor-Galatasaray karşılamlarında da yabancı VAR'da yabancı hakem olacak.

YABANCI HAKEM GOLÜ İPTAL ETTİRDİ!

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK maçında görev yapan İspanyol VAR hakemi Mario Melero López ilk maçında kritik bir müdahale yaptı.

Ankaragücü'nün Ali Sowe ile 24. dakikada bulduğu gol, VAR hakemi Melero'nun Ali Şansalan'a uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

TÜRK HAKEMLERİ KARARA TEPKİLİ!

Akşam'da yer alan habere göre; Yabancı hakem kararının alınması nedeniyle Türk hakemlerinin motivasyonu bozuldu.

Bu durum nedeniyle gelir ve prestij kaybına uğrayan hakemler, başkanların da sert açıklamaları nedeniyle UEFA nezdinde itibarlarının zedelendiğini düşünüyor.

"BİZ DE YABANCI BAŞKAN İSTİYORUZ!"

Haberin detayında, kulislerde, "Biz de yabancı başkanlar istiyoruz" şeklinde konuşulduğu ifade edildi.

Dünya basınında, Türkiye'de yerli hakemlere duyulan güvensizlik nedeniyle VAR hakemlerinin yabancı tercih edildiği belirtilirken eleştirilerin önyargılı olduğu da vurgulandı.