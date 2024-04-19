Yaralı Kartal, Ankaragücü'nü konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

19 Nisan 2024 12:46 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:47

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Fernando Santos ile yolların ayıran Beşiktaş’ta takımı sezon sonuna kadar çalıştıracak olan Serdar Topraktepe, MKE Ankaragücü maçıyla tekrar getirildiği yeni görevine başlayacak.

Beşiktaş, Ankaragücü'ne karşı galip gelerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Ankara ekibi ise düşme hattıyla arasındaki farkı daha da açmayı hedefliyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Umut, Gedson, Al Musrati, Muçi, Rashica, Ghezzal, Aboubakar.

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Sowe.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftada Beşiktaş, Ankaragücü’nü konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon Topraktepe yönetiminde 4. kez sahada yer alacak.

Beşiktaş - Ankaragücü karşılaşması 19 Nisan cuma günü saat 20:00’da başlayacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 48 puan kazanabildi. Siyah-beyazlı ekip, haftaya Trabzonspor'un 4 puan gerisinde averajla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan Beşiktaş, ardından oynadığı 5 karşılaşmada ise sırasıyla 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

GÖZLER SERDAR TOPRAKTEPE’DE

Beşiktaş, MKE Ankaragücü müsabakasına teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Topraktepe yönetiminde 4. kez sahada yer alacak. Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin başında bulunduğu 3 maçta Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 3-1 yenerken, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ın ligin 32. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı.

Topraktepe'nin ilk 11 tercihi merak ediliyor.

DERBİ ÖNCESİ 4 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.