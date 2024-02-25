Yumruklar havada uçuştu! Ankara’da BAL maçında ortalık karıştı
Ankara'da BAL maçı sırasında taraftarlar kavga etti. Sincan Belediyespor ve Eskişehirspor arasında Ankara'da oynanan TFF Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 17. hafta maçında, tribünlerde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Ankara Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcileri Sincan Belediyespor ve Eskişehirspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı.
Sincan Belediyespor'un 1-0 öne geçmesiyle tribünlerde sözlü olarak başlayan tartışma, Eskişehirspor'un beraberliği bulmasıyla kavgaya dönüştü. Maç bitiminde ise taraftarlar yumruk yumruğa birbirine girdi.
TARAFTARLAR GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan bazı taraftarlar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.