Yumruklar havada uçuştu! Ankara’da BAL maçında ortalık karıştı

25 Şubat 2024 18:15 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 18:35

Ankara Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcileri Sincan Belediyespor ve Eskişehirspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Sincan Belediyespor'un 1-0 öne geçmesiyle tribünlerde sözlü olarak başlayan tartışma, Eskişehirspor'un beraberliği bulmasıyla kavgaya dönüştü. Maç bitiminde ise taraftarlar yumruk yumruğa birbirine girdi.

TARAFTARLAR GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan bazı taraftarlar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.