Yunus Akgün kararını verdi: Galatasaray'a dönecek mi?

18 Nisan 2024 12:05 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:09

TFF'den dev derbi için yabancı hakem hamlesi! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı için görüşülen hakem

TFF'den dev derbi için yabancı hakem hamlesi! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı için görüşülen hakem

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Leicester City'e kiraladığı Yunus Akgün'ün geleceği hakkındaki bir iddiayla gündeme geldi.

Genç oyuncunun transfer konusundaki görüşünün belli olduğu öne sürüldü.

'GALATASARAY'A DÖNMEK İSTEMİYOR'

Leicester City'nin bonservisini almaması halinde Yunus Akgün'ün Galatasaray'a geri dönmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.

İngiliz ekibinin şu an için Yunus Akgün'ün bonservisini almayı düşünmediği öne sürülürken son kararın sezon sonunda verileceği belirtildi.

"YABANCI DİLİNİ GELİŞTİREMEDİ"

Habertürk'ün haberine göre; Yunus Akgün'ün İngiltere'ye adaptasyon sürecinde zorluk yaşadığı vurgulandı. Yabancı dilini beklenen seviyede geliştiremeyen Yunus Akgün'ün takım arkadaşlarıyla kaynaşmakta zorlandığı kaydedildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 8 MİLYON EURO

Leicester City ile Galatasaray arasındaki anlaşmada yer alan satın alma opsiyonu 8 milyon Euro...

İngiliz ekibinin Premier Lig'e yükselmesi halinde bu rakamı rahatlıkla ödeyebileceği ifade ediliyor. Yunus da kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor.

27 MAÇTA 2 GOL-3 ASİST

23 yaşındaki milli futbolcu Leicester City formasıyla 27 karşılaşmada süre aldı. Yunus Akgün bu maçlarda 2 gol attı ve 3 asist üretti.