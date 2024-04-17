Yusuf Yazıcı'dan yarı final temennisi: "Umarım Fenerbahçe ile eşleşiriz"

17 Nisan 2024 14:10 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:12

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile karşılaşacak Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tivibuspor'a konuşan Yusuf Yazıcı, transferler ilgili konuşmak için erken olduğunu söylerken Konferans Ligi ve Fenerbahçe ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

"TRANSFERLE İLGİLİ DÜŞÜNCEM YOK"

Milli futbolcu transfer sorusuna, "Şu anda bunu söylemek için çok erken. Şu anda odaklandığım konu Lille ve Konferans Ligi. Sonrasında da lig maçları ve Avrupa Şampiyonası. Gelecekle ilgili, transferle ilgili düşüncem yok. Futbolda hiçbir zaman kesin bir şey söyleyemezsiniz. Buna karar verdim diyemezsiniz." cevabını verdi.

"UMARIM FENERBAHÇE İLE YARI FİNALDE EŞLEŞİRİZ"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Olympiakos eşleşmesiyle ilgili de konuşan Yusuf Yazıcı, "Daha önce de Fenerbahçe ile umarım eşleşiriz demiştim. İki takım da rövanş maçını evinde oynayacak. Bizim de final oynama hayalimiz var. İç sahada çok iyi taraftarlarımız var. Bu da bizi büyük bir faktör sağlayacak. Umarım biz turu geçeriz, Fenerbahçe de geçer ve yarı finalde eşleşiriz." ifadelerini kullandı.

37 MAÇTA 10 GOL-3 ASİST

Lille formasıyla bu sezon 37 maçta süre alan Yusuf Yazıcı bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 3 de asist yaptı.

Bu sezon gösterdiği etkili performansla beğeni toplayan milli futbolcunun EURO 2024'te Türkiye'nin kadrosunda yer alması bekleniyor.