Sultanbeyli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

19 Nisan 2024 09:56 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:01

İstanbul Sultanbeyli meydana gelen feci kazada Tekin Çoban hakimiyetindeki otomobil ile kapalı kasa kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförlerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden sürücü Tekin Çoban da dahil 2 kişi ölürken, kamyon şoförü ve otomobildeki diğer yolcular ağır yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kazada ölen otomobil sürücüsü Tekin Çoban ve araçtaki yolcunun cenazeleri morga kaldırıldı.

Birol Şahin isimli bir vatandaş, “Yoğun yağmurdan dolayı yol da eğimli olduğu için kamyonla taksi kaza yaptı. Burada üçüncü kaza bu” dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.