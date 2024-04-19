Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Sultanbeyli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
19 Nisan 2024 09:56 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:01

Sultanbeyli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sultanbeyli'de kapalı kasa kamyon ile bir otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada kamyon şoförü dahil 4 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sultanbeyli&#039;de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Sultanbeyli meydana gelen feci kazada Tekin Çoban hakimiyetindeki otomobil ile kapalı kasa kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförlerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda çarpıştı.

 Sultanbeyli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden sürücü Tekin Çoban da dahil 2 kişi ölürken, kamyon şoförü ve otomobildeki diğer yolcular ağır yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kazada ölen otomobil sürücüsü Tekin Çoban ve araçtaki yolcunun cenazeleri morga kaldırıldı.

 Sultanbeyli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Birol Şahin isimli bir vatandaş, “Yoğun yağmurdan dolayı yol da eğimli olduğu için kamyonla taksi kaza yaptı. Burada üçüncü kaza bu” dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...