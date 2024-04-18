100 bin TL'lik dalgınlık kamerada! İmdadına otobüs şoförü yetişti: Allah tuttuğunu altın etsin

18 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:52

Antalya'da bir anlık dalgınlık pahalıya patlıyordu. Bindiği otobüste 100 bin TL'sini unutan vatandaşın imdadına ise otobüs şoförü yetişti.

PARA DOLU ÇANTAYI UNUTUP OTOBÜSTEN İNDİ

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; olay dün saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne binen tır şoförü Hakan Demirel (31), içinde 100 bin TL bulunan poşeti oturduğu koltuğa koydu. Gitmek istediği noktaya gelen Demirel, poşeti koltukta unutup durakta indi.

Kısa bir süre sonra para dolu poşeti araçta unuttuğunu fark eden Hakan Demirel, durumu Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bildirdi. Çağrı merkezine düşen ihbar sonrası halk otobüsü şoförü Ali Türk ile irtibat kuruldu. Otobüsteki koltukları kontrol eden Türk, o sırada başka bir yolcunun oturduğu koltuğun hemen yanındaki koltukta bulunan poşeti muhafaza altına aldı. Ardından tekrar iletişime geçilen meslektaşına parayı teslim etti.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan tır şoförünün halk otobüsüne binişi, poşet dolu parayı koltukta unutması ve ardından otobüsten inmesi araç güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Halk otobüsüne binen Hakan Demirel, durağa yaklaştığında poşeti koltukta unutup ayağa kalkıyor ve otobüsün durmasıyla birlikte durakta araçtan iniyor. Bir süre sonra ise Demirel'in oturduğu koltuğa başka bir yolcu oturuyor.

"BAKIN HİÇ AÇMADIM"

Durumun ihbar edilmesinin ardından da halk otobüsü şoförü Ali Türk’ün para dolu poşeti muhafaza altına aldıktan sonra kameralara gösterip, “Bakın hiç açmadım, görüyorsunuz. İçinde büyük ihtimal para var" sözleri de görüntülere yansıdı.

"ALLAH TUTTUĞUNU ALTIN ETSİN"

Yaşadığı anları anlatan Hakan Demirel, yolculuk sırasında telefonunun çaldığını belirtip, "O dalgınlıkla poşeti unuttum. 100 bin TL vardı. Otobüs gidince farkına vardım. İnternetten çağrı merkezinin numarasını buldum ve hemen yardımcı oldular. Ben şoför arkadaşımızı ilk defa görüyorum. Allah tuttuğunu altın etsin" diye konuştu.

"UNUTULAN ÇOK EŞYALAR OLUYOR"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Şengül, araçlardaki takip sistemi sayesinde şoförlerin veya vatandaşların yaşadığı sorunların tespit edildiğini söyleyip, "Bu şekilde unutulan çok eşyalar oluyor. Kamerayla teyit edildikten sonra sahiplerine teslim ediyoruz. Burada şoför Ali kardeşime duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız eşyalarını unuttuklarında bizleri arayabilir" dedi.