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11 Nisan 2024 00:01 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 00:09

100 kişilik ekibin seferber olduğu 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte dere kenarına piknik yapmaya giden 2 yaşındaki çocuk kayboldu. 100 kişilik ekibin seferber olduğu çocuk, dere yatağında ölü halde bulundu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
100 kişilik ekibin seferber olduğu 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kozluca Mahallesi mevkisinde Suriye uyruklu Ahmet Arokom (32) ve Abir Arokom (30), çocukları 2 yaşındaki Muhammed Hamduni ile piknik yapmak için dere kenarına gitti.

Baba ve anne yemek hazırladığı sırada Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşarak kayboldu. Aile 4 saat boyunca çocuğu her yerde aradı ama başarılı olamadı.

100 kişilik ekibin seferber olduğu 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu - 1. Resim

Aile, Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

100 kişilik ekibin seferber olduğu 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu - 2. Resim

Jandarma ekipleri nezaretinde AFAD, UMKE, ANDA, İNDAK, İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Polis dalgıç ekipleri dere yatağında arama yaparken, jandarma Zanka isimli arama köpeğiyle çevrede araştırma yaptı.

100 kişilik ekibin seferber olduğu 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu - 3. Resim

2 saat süren çalışma sonucu çocuğun cansız bedeni, polis dalgıç ekiplerince 500 metre ileride dere yatağında bulundu.

100 kişilik ekibin seferber olduğu 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu - 4. Resim

Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

100 kişilik ekibin seferber olduğu 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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