100 TL borç istedi, hesabına yatan parayı görünce şaşkına döndü

26 Şubat 2024 16:46 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 16:51

Amasya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Arkadaşından 100 TL borç isteyen engelli vatandaşın hesabına tam bin katı fazlası yattı.

Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyünde yaşayan 36 yaşındaki Ahmet Alkan, bir yolculuk sırasında tanıştığı Giresunlu arkadaşı Hasan Himtaş'tan 100 TL borç para istedi. Bunun üzerine Himtaş, oğlundan Ahmet Alkan'a para göndermesini istedi. Ancak Alkan'ın hesabına 100 lira yerine '100 bin TL' gitti.

"100 LİRA İSTEDİM 100 BİN LİRA GÖNDERMİŞ"

Hesabını kontrol edince yanlışlık olduğunu fark eden Ahmet Alkan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O gün cebimde param olmadığı için Giresunlu Hasan abiyi aradım. Sonra ben hesabınıza atacağım dedim. Ama bana yanlışlıkla '100 bin' lira göndermiş. 100 lira istedim, o bana 100 bin lira gönderdi. Ben de heyecanlandım. Şoke oldum.

Geri arkadaşımı aradım. Ona, yanlışlıkla bana 100 bin lira para gönderdiğini söyledim. O da şoke oldu. Oğlu yanlışlıkla 100 bin lira atmış bana. Ben de onun parasını geri iade ettim. Ben haram para yiyemem. Boğazımdan haram para geçmez. Ama normalde sakatım, engelliyim. Allah’a şükür maaşım var. Sıkıntım yok."

"BÖYLE BİR ŞEYLE İLK KEZ KARŞILAŞIYORUM"

Amasyalı arkadaşıyla görüntülü görüşme yapan Hamit Himtaş, "Ahmet Bey beni arayıp 100 lira istedi. Ben de oğluma Ahmet Beye 100 lira at dedim. O da 100 bin lira anlamış. Ahmet de dedi ki ‘Abi benim senin paranı yeme şansım yok.’ Bana parayı geri iade etti. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum” diye konuştu.

Arkadaşıyla gurur duyan Fatih Şahin ise “Taşova’da herkes Ahmet’i sever. Aylığını alır almaz buraya gelir. Veresiye yazdırdığında sonra gelip öder. Geçen gün bana olayı anlattı. Gerçekten Ahmet’ten böyle bir şeyi bekliyordum. Ve hiç şaşırmadım. Dürüst bir çocuk” dedi.