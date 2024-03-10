11 ayın sultanı ramazan başlıyor... İlk sahur ve ilk iftar saat kaçta

10 Mart 2024 11:04 - Güncelleme : 10 Mart 2024 11:23

Müslüman dünyası için büyük öneme sahip ramazan ayı bu akşam ülke genelinde kılınacak teravih namazıyla başlıyor. Ardından ramazanın ilk orucu için sabah karşı sahura kalkılacak ilk iftar da yarın akşam ezanıyla birlikte yapılacak. İlk imsak yarın Iğdır'da sabaha karşı 04.52'de, ilk iftar ise Iğdır'da 18.13'te yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.02'de, son iftar Çanakkale'de 19.24'te yapılacak.

ORUCU EN KISA SÜRECEK İLLER

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Öte yandan, bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 130 lira olarak kararlaştırdı.

İSTANBUL İMSAK, İFTAR VE TERAVİH SAATİ

Türkiye nüfusunun yaklaşık 4'te birinin yaşadığı İstanbul'da ramazan ayının ilk teravih namazı 20.31'de okunacak yatsı ezanından sonra kılınacak. İstanbullular için ramazanın ilk orucu sahur vaktinden sonra sabah 5,51'de imsak vaktinin girmesiyle başlayacak. İstanbullular ramazan ayının ilk orucunu ise yarın (11 Mart) 19.13'te okunacak akşam ezanıyla açacak.

ANKARA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ 11 MART 2024

Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:36

Ankara İftar Vakti: 18:58

İZMİR İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ 11 MART 2024

İzmir Sahur (İmsak) Vakti: 06:01

İzmir İftar Vakti: 19:21