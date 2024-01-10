12 ilde FETÖ'ye operasyon: 38 şüpheli yakalandı
12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kıskaç-3 Operasyonu'nda 38 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kıskaç-3 Operasyonu'nda 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
12 İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-3" Operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.
Milli İrademize Darbe Yapmaya Kalkışan FETÖ'cü Hainlerin Peşlerini Bırakmayacağız.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ’ye yönelik 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kıskaç-3” Operasyonlarında:
Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Konya merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
Örgütün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.
Örgütün sözde "Öğrenci Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları ve Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Ordu, İstanbul ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Örgüt içerisinde Bank Asya'da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda yapılan aramalarda;
Çok sayıda dijital materyale,
Çok miktarda para ve ziynet eşyasına el konuldu.