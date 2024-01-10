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    • 10 Ocak 2024 08:09 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 08:19

    12 ilde FETÖ'ye operasyon: 38 şüpheli yakalandı

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

    12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kıskaç-3 Operasyonu'nda 38 şüpheli yakalandı.

    Fetö

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kıskaç-3 Operasyonu'nda 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

    12 İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-3" Operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

    Milli İrademize Darbe Yapmaya Kalkışan FETÖ'cü Hainlerin Peşlerini Bırakmayacağız.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ’ye yönelik 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kıskaç-3” Operasyonlarında:

    Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Konya merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

    Örgütün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

    Örgütün sözde "Öğrenci Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları ve Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Ordu, İstanbul ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

    Örgüt içerisinde Bank Asya'da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

    Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

    Operasyonlarda yapılan aramalarda;

    Çok sayıda dijital materyale,
    Çok miktarda para ve ziynet eşyasına el konuldu.

    Haberler>Gündem>12 ilde FETÖ'ye operasyon: 38 şüpheli yakalandı
    FETÖ
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