12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs kaçarken yakalandı

19 Nisan 2024 19:02 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 19:03

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.Ş. isimli şahıs saklandığı ikamet tespit edildi.

Kaçmaya çalışan şahıs ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.