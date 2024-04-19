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19 Nisan 2024 19:02 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 19:03

12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs kaçarken yakalandı

Isparta’da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs kaçmaya çalıştığı esnada ekipler tarafından yakalandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs kaçarken yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.Ş. isimli şahıs saklandığı ikamet tespit edildi.

Kaçmaya çalışan şahıs ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs kaçarken yakalandı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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