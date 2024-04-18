14 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç': 60 şüpheli gözaltında

18 Nisan 2024 10:27 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:51

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında 14 ilde operasyon düzenlendi. Himmet adı altında para toplayıp FETÖ yapılanması içinde faaliyet gösteren şüphelileri yakalamak için ekipler harekete geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-12' adlı operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı.

"FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'KISKAÇ-12' operasyonlarında şüphelilerin;

Örgütün sözde 'Güncel Yapılanması' ve 'Askeri Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları,

Himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları,

Örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları,

Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

6 MİLYON TL'YE EL KONULDU

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; yaklaşık 6 milyon TL değerinde para ve muhtelif değerde ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."