19 Mart 2024 00:29 - Güncelleme : 19 Mart 2024 00:31
18.03.2024 Resmi Gazete kararları... Erdoğan imzalı atamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararlarına göre Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in yerine Yusuf Tüfekçi atandı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetede atama kararları bulundu.
Yayımlanan kararlara göre; Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken yerine Yusuf Tüfekçi getirildi.
DİĞER KARARLAR...
Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Sayarlar İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Abdülhamit Tüfekçioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne Şali Yıldırım ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne ise Rıza Uçan atandı.
Kaynak: TGRT Haber