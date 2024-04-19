2 metrobüs çarpıştı! Yolcular tahliye edildi

19 Nisan 2024 12:54 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:56

Kadıköy Fikirtepe metrobüs durağında yaşanan olayda, Söğütlüçeşme metrobüs durağından Beylikdüzü'ne giden iki metrobüs, Fikirtepe durağında yağışın da etkisiyle kaza yaptı.

METROBÜSLER TAHLİYE EDİLDİ

Seyir halindeki bir metrobüs diğerine arkadan çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Metrobüslerin içinde bulunan yolcular başka metrobüslere tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri metrobüs yolunda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.