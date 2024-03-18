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18 Mart 2024 20:18 - Güncelleme : 18 Mart 2024 20:31

20 yaşındaki torbacı kadın yakalanıp gözaltına alındı

Emniyet başarılı bir operasyona daha imza attı. Samsun'da apart otelde uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan 20 yaşındaki kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, apart otelde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştığı D.N.A.'yı (20) takibe aldı.

20 yaşındaki torbacı kadın yakalanıp gözaltına alındı - 1. Resim

Apart otelde yapılan aramada genç kadın 15,92 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ile yakalandı.

20 yaşındaki torbacı kadın yakalanıp gözaltına alındı - 2. Resim

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan D.N.A. bugün çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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