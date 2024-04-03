29 kişiye mezar oldu.... Facianın arkasında ihmaller zinciri: Ne izin var ne de güvenlik

03 Nisan 2024 14:57 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:33

Dün İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşanan facia Türkiye'yi hüzne boğdu. Gayrettepe'de 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren bir gece kulübünde tadilat sırasında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü ve eğlence mekanını küle çevirdiği faciada 29 kişi hayatını kaybetti.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Yetkililerin aktardığı ilk bilgilere göre; tadilatta kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu ve yangının çıktığı öğrenildi.

ÇOĞU DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Mekanın tek kapısının olması da facianın boyutunu artırdığı belirtildi. İçeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği kaydedildi.

29 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Faciada hayatını kaybedenlerin isimleri ise şöyle:

Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Kardeşi Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek (DJ), Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı

"İÇERİDE KAÇAK BİR MÜDAHALE YÜRÜTÜLMÜŞ"

Facianın yaşandığı yerden incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tadilatın kaçak yapıldığını aktardı.

Hiçbir tadilat ve inşaat başvurusunun olmadığını açıklayan İmamoğlu, "Yapının 2 kat altta olmasından ötürü de biraz görünmeyen bir alanda şikayet vesaire de ilçe belediyesine ulaşmış durumda değil. Tabiri caizse kaçak bir müdahale içeride yürütülmüş" dedi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNE DE BİLGİ VERİLMEMİŞ

Beşiktaş Belediyesi'nin tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangına ilişkin açıklamasında da "İddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

YANGIN FACİASINDA İHMAL ZİNCİRİ

Şimdi tüm Türkiye, böylesine büyük bir facianın neden yaşandığının ve ne gibi önlemler alınabileceği konusunda cevap arıyor. Yürütülen soruşturma kapsamında; ruhsat, tadilat izni, acil çıkış gibi birçok meselenin cevap bulacağı düşünülüyor.