3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

28 Nisan 2024 01:38 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 01:41

Kırmızı ışıkta geçen İsrailli bakan kaza yaptı! O anlar kamerada

Kırmızı ışıkta geçen İsrailli bakan kaza yaptı! O anlar kamerada

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gece yarısı feci bir kaza meydana geldi. Nikah Sarayı mevkiinde seyir halinde olan üç araç kavşak içerisinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı.

Kazada ortalık savaş alınana dönerken, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.