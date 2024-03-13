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13 Mart 2024 14:18 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:22

3 çocuk annesi kadının kahreden ölümü: Denizde cansız bedeni bulundu

Samsun'da 66 yaşındaki 3 çocuk annesi kadının denizde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3 çocuk annesi kadının kahreden ölümü: Denizde cansız bedeni bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda; sabah saatlerinde deniz kenarında balık tutan vatandaşlar, suyun içinde sırt üstü hareketsiz halde bir kadın olduğunu fark etti. büyük bir şok yaşayan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

Ekipler olay yerine gelmeden hemen önce kadın karaya çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit etti.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis yaptığı araştırmada; cesedi bulunan kadının Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Hamide U. (66) olduğunu belirledi. Ekipler, kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

3 çocuk annesi kadının kahreden ölümü: Denizde cansız bedeni bulundu - 1. Resim

ALMANYA'DAN KESİN DÖNÜŞ YAPMIŞ

Almanya'da yaşarken ailesiyle birlikte kesin dönüş yaptığı öğrenilen kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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