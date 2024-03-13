3 çocuk annesi kadının kahreden ölümü: Denizde cansız bedeni bulundu

13 Mart 2024 14:18 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:22

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda; sabah saatlerinde deniz kenarında balık tutan vatandaşlar, suyun içinde sırt üstü hareketsiz halde bir kadın olduğunu fark etti. büyük bir şok yaşayan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

Ekipler olay yerine gelmeden hemen önce kadın karaya çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit etti.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis yaptığı araştırmada; cesedi bulunan kadının Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Hamide U. (66) olduğunu belirledi. Ekipler, kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

ALMANYA'DAN KESİN DÖNÜŞ YAPMIŞ

Almanya'da yaşarken ailesiyle birlikte kesin dönüş yaptığı öğrenilen kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.