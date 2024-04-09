3 gün sürecek Ramazan Bayramı başlıyor

09 Nisan 2024 14:05 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 14:10

Müslümanlar için büyük öneme sahip 3 gün sürecek Ramazan Bayramı yarın başlıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı sonrası vatandaşlar bayram için yollara düştü. Bayram hazırlığı içinde olan vatandaşlar ihtiyaçlarını giderebilmek için marketlere, mağazalara, manavlara, fırınlara akın ettiler.

Bayram namazı Ankara'da 06.49, İstanbul'da 07.04, İzmir'de 07.13, Çanakkale'de 07.15, Iğdır'da 06.04'de kılınacak.

ŞEVVAL HİLALİ, ASYA KITASI'NDAN İTİBAREN GÖRÜLMEYE BAŞLANACAK

Şevval (Ramazan Bayramı) hilali, bu akşam Asya Kıtası'ndan itibaren görülmeye başlanacak ve yarın İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı idrak edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Fatih Mehmet Aydın, Müslümanların ramazan ayında yaptıkları ibadetlerle manevi bir mesafe katettiklerini ve ardından kendilerine hediye bayrama kavuştuklarını söyledi.

MEZARLIKLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Ramazan Bayramı öncesi Arife günü mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar dua edip, şehitler ve vefat edenler için Kur’an-ı Kerim okudu.

Sadece bayramlarda değil sürekli mezarlığa geldiklerini aktaran Feyzi Karaman, “Buraya gelerek bütün yakınlarımızı ziyaret ettik. Fatiha ve Yasin-i Şerif okuduktan sonra mezarlıktan ayrılıyoruz. Her bayram mezarlığa geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Yılmaz, "Allah rızası için mezarlığa gelerek dua ettik. Ben mezarlığa her zaman geliyorum. Bayramda da buradayım Cuma akşamları da buradayım bir aksilik olmazsa sürekli geliyorum. Burada babam, annem, kardeşlerim ve aile dostlarımız var” cümlelerini kullandı.