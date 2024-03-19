30 bin konut daha teslim ediliyor... Deprem bölgesindeki 11 il için kura çekilecek

19 Mart 2024 07:36 - Güncelleme : 19 Mart 2024 07:38

6 Şubat'ta depremlerden etkilenen 11 şehirde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar ve inşa çalışmaları hızla yürütülüyor.

300 bin konutun inşasının sürdüğü bölgede, 30 bin 697 konut daha tamamlandı. Konutlar, dayanıklı zemin üzerine kaliteli ve uygun yöntemle inşa edilmeye başlandı.

46 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Felaketin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 300 bin konutun ise inşası devam ediyor..

Kahramanmaraş'ta çekilecek kurayla depremden etkilenen 11 ildeki konutların hak sahipleri belirlenecek.

HAK SAHİPLERİ KURAYLA BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kura çekilişine Ankara'dan canlı bağlantı ile katılacak.

75 binin üzerinde ev hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.