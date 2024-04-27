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27 Nisan 2024 07:46 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 08:16

450 milyon TL para trafiği tespit edildi! 35 kişi yakalandı

Mersin'de yasa dışı bahise yönelik yapılan operasyonda 450 milyon TL para trafiği tespit edildi, 35 şüpheli gözaltına alındı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenle yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 450 milyon TL para transferi olan 35 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

450 milyon TL para trafiği tespit edildi! 35 kişi yakalandı - 1. Resim

35 KİŞİ YAKALANDI

35 şüphelinin yakalandığı operasyonda adresler de arama yapan polis 31 adet cep telefonu 31 adet sim kart, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 35 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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