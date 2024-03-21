5 ilde büyük operasyon! 3 çete çökertildi

21 Mart 2024 08:02 - Güncelleme : 21 Mart 2024 08:09

Çorum cezaevinde yangın: 12 kişi hastanelik oldu

Çorum cezaevinde yangın: 12 kişi hastanelik oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-16” operasyonlarında; İstanbul’da Mahsun Özer’in (Ehli Keyif), Muğla’da Çetin Çağlayan’ın (Çetebeli), İzmir’de Harun Pehlivan’ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.