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21 Mart 2024 08:02 - Güncelleme : 21 Mart 2024 08:09

5 ilde büyük operasyon! 3 çete çökertildi

İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-16” operasyonlarında 3 çete çökertildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-16” operasyonlarında; İstanbul’da Mahsun Özer’in (Ehli Keyif), Muğla’da Çetin Çağlayan’ın (Çetebeli), İzmir’de Harun Pehlivan’ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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