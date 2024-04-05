7,2 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Dev kaya otomobili kağıt gibi ezdi

05 Nisan 2024 18:47 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 19:42

Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri paylaşıldı. Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sarsıntıyla birlikte dağdan kopan kaya parçalarını fark eden öndeki araç sürücüsünün geri gittiği ancak yuvarlanan bir kayanın aracın arka kısmını kağıt gibi ezdiği görüldü. Yerel medya sürücünün hafif yaralandığını aktardı.

KUVÖZDEKİ BEBEKLERİ KORUMAYA ÇALIŞTILAR

Depremin hissedildiği Taipei şehrinde ise Ma Cherie Doğumevinde çalışan hemşirelerin deprem sırasında kuvözdeki yenidoğan bebekleri korumaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hemşirelerin deprem anında bebeklerin yanına koştuğu ve sarsıntı geçene kadar kuvözleri tuttuğu görüldü.

SON 25 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ

Tayvan’da meydana gelen son 25 yılın en büyük depreminde şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti.