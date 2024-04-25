7 aylık bebeğini yolun kenarına çöp gibi bıraktı! Baba şikayetçi oldu

25 Nisan 2024 15:17 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:22

Karabük il merkezi Bayır Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde yolun kenarındaki bebek esnaflar tarafından bulundu. E.H isimli anne bir süre sonra gelerek bebeği geri aldı.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlatırken, E.H.'nin imam nikahlı eşi A.S. emniyete giderek şikayetçi oldu. İmam nikahlı eşinin evlilik dışı olan 2 çocuğuna kötü davrandığını, olay günü küçük çocuğunu yere attığını iddia eden A.S., E.H.'den şikayetçi oldu.

Başlanılan tahkikat neticesinde kontrolleri yapılan yaşı küçük iki çocuk savcılık talimatı ile anneye teslim edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince tahkikat başlatıldı.