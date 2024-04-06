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06 Nisan 2024 18:24 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 19:16

9 kişinin bindiği otomobil takla attı Araçtakilerin tamamı...

Diyarbakır'da 9 kişinin bindiği otomobil şarampole yuvarlanıp takla attı. Kazada 6'ı çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 kişiyi taşıyan otomobilin takla attığı kazada araçta bulunanların tamamı yaralanarak hastanelik oldu.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, kaza Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. 72 AAZ 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

9 kişinin bindiği otomobil takla attı Araçtakilerin tamamı... - 1. Resim

6'SI ÇOCUK 9 KİŞİ YARALI

Kazada; otomobilde bulunan E.Ç. (5), N.K. (65), M. A. (39), A.H. (4), M.A (2), H.Ş. (2), Y. Ş. (19)., L.Y.Ş (5) ve S.Ş. (1) yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

9 kişinin bindiği otomobil takla attı Araçtakilerin tamamı... - 2. Resim

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

9 kişinin bindiği otomobil takla attı Araçtakilerin tamamı... - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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