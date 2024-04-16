ABD bombardıman uçağı İncirlik Üssü’ne geliyor

16 Nisan 2024 09:25 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:25

Orta Doğu’da İsrail-İran krizi, Suriye’de yaşanan çatışmalar bölgedeki ülkelerin askeri faaliyetlerini artırdı. NATO üyesi ülkeler Rusya tehdidi sürerken askeri tatbikatlarını yoğunlaştırdı. Türkiye de gelebilecek olası bir tehdide karşı savunmasını güçlendirerek eğitim faaliyetlerine hız verdi. Bu kapsamda ABD ile rutin bir temas kuruldu.

İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NE UÇTU

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet B-1B Lancer bombardıman uçağı, Bomber Task Force 24-2 kapsamında yürütülen uzun süredir planlanmış rutin bir eğitim misyonunun parçası olarak 15 Nisan 2024 tarihinde İspanya’nın Morón Hava Üssü’ndeki konuşlandırılmış konumlarından Türkiye İncirlik Hava Üssü’ne uçtu.

TÜRK SAVAŞ UÇAKLARIYLA EĞİTİM

Misyon kapsamında ABD uçakları, İncirlik’e inmeden önce Türk savaş uçaklarıyla entegre olarak eğitim gerçekleştiriyor. Bu eğitime ek olarak ABD uçaklarının Türk kuvvetleriyle koordineli olarak farklı eğitim faaliyetleri de gerçekleştirmesi bekleniyor.

''ORTAK KARAR GÜÇLENDİRİLİYOR''

39. Hava Üssü Komutanı Albay Kevin Lord, şunları söyledi:

“Bu hayati eğitim fırsatındaki rollerinden ve İncirlik topluluğunun bir parçası olarak yaşayan ve çalışan ekibimize verdikleri sürekli destekten dolayı Türk ev sahiplerimize teşekkür ederiz. Son dönemdeki bombardıman görev gücü misyonları da dahil olmak üzere ABD ve Türk kuvvetleri arasındaki ikili eğitim operasyonları ve rutin angajmanlar, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik ortak kararlılığımızı güçlendiriyor.”

ABD Avrupa Komutanlığı, Avrupa’daki ABD Hava Kuvvetleri ve 39’uncu Hava Üssü yetkilileri de Türk Savunma Bakanlığı ile yapılan ortaklıkların önemini vurgulayarak, ikili eğitimlerin bölgedeki işbirliğine ve ortak savunmaya nasıl katkı sağladığını vurguladı. Bombardıman uçakları ve destek personeli, BTF 24-2 konuşlandırılması boyunca Müttefikler ve ortaklarla birlikte eğitim vermek üzere bir dizi görev yürütecek.

Konuşlandırma B-1B bombardıman uçaklarının ilk kez İncirlik Üssü’ne gelişi değil. Bu bağlamda 2023 yılının Kasım ayında 2 adet B-1B uçağı İncirlik Üssü’ne gelmiş ve çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirmişti.