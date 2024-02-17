ABD, Kosova, Çekya ve Slovakya askeri Ankara'dan dünyaya böyle gözdağı verdi

17 Şubat 2024 14:35 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 14:38

Türkiye'nin son dönemde NATO ile geliştirdiği askeri işbirliği dünyanın gündeminden düşmüyor. Son olarak, NATO, ABD ve çok uluslu birliklerin eğitim, iş birliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla düzenlenen DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı Ankara Polatlı'da gerçekleştirildi.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve çok uluslu birliklerin eğitim, iş birliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla düzenlenen DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı devam ediyor.

İki safha olarak gerçekleştirilen tatbikatın, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası, 5-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Almanya’da icra edilirken Fiilî Atışlı Safhası ise 17-19 Şubat 2024 tarihleri arasında ABD, Kosova, Çekya ve Slovakya’nın katılımıyla Polatlı/Ankara’da icra ediliyor.