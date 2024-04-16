Acun Ilıcalı Fenerbahçe taraftarını sevindiren haberi verdi! 

16 Nisan 2024 23:57 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 23:58

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe rövanş karşılaşmasında perşembe günü Olympiakos'u Ülker Satdyumu'nda ağırlayacak. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala karşılaşmanın yayınlanacağı kanal da belli oldu.

Exxen'den yayınlanması planlanan karşılaşma, TV8'den ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Konu hakkında açıklama yapan ünlü iş insanı, "Fenerbahçe - Olympiacos maçı TV8’de olacak" diyerek taraftarlara müjdeli haberi verdi.

MAÇIN HAKEMİ DE BELLİ OLDU

Zorlu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert olacak.

Alman hakem Tobias Stieler, kariyerini boyunca 3 kez Türk takımlarının maçında görev aldı.

Türkiye 3-3 Lüksemburg

Arnavutluk 0-2 Türkiye

Genk 1-1 Beşiktaş