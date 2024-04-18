Adana'da feci olay! 9 aylık hamile kadın otobüsün altında can verdi

18 Nisan 2024 03:51 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 03:52

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'mda meydana geldi. Suriye uyruklu Nur Abbud (31) adlı kadın, ismi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düştü. Bu sırada Ali Davarcı yönetimdeki yolcu otobüsünün altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 9 aylık hamile olan kadını hastaneye kaldırdı.

BEBEĞİ KURTARILDI

Yapılan müdahalelere rağmen kadın kurtarılmazken bebeği ameliyat ile alındı. Bebek şu anda gözlem altında tutuluyor.

Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.