Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Adana'da kimyasal madde yüklü tırda yangın
17 Mart 2024 03:15 - Güncelleme : 17 Mart 2024 03:15

Adana'da kimyasal madde yüklü tırda yangın

Adana'nın Pozantı ilçesinde kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Adana&#039;da kimyasal madde yüklü tırda yangın
Yangın, Kimyasal Madde, Otoyol

Adana-Pozantı Otoyolu güney gişeleri yakınında, Adnan Ukşul yönetimindeki kimyasal madde yüklü tır, seyir halindeyken alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucu tırda hasar oluştu.

Adana'da kimyasal madde yüklü tırda yangın - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...