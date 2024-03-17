17 Mart 2024 03:15 - Güncelleme : 17 Mart 2024 03:15
Adana'da kimyasal madde yüklü tırda yangın
Adana'nın Pozantı ilçesinde kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Adana-Pozantı Otoyolu güney gişeleri yakınında, Adnan Ukşul yönetimindeki kimyasal madde yüklü tır, seyir halindeyken alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu tırda hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı