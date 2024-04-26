26 Nisan 2024 00:12 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 00:13
Adana'da korku dolu anlar! Kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsünden inmek isteyen Hatice S. dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALININ DURUMU AĞIR
Yaralanan Hatice S, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı