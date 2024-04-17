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17 Nisan 2024 11:17 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:17

Adıyaman'da deprem konutlarının son durumu görüntülendi

Adıyaman'da 6 Şubat depremi sonrası 14 ayda yapılan yeni konutların son hali havadan görüntülendi. Depremzedeler yeni evlerine geçmek için gün sayıyor.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

6 Şubat depremlerinin ardından geçen yaklaşık 14 aylık sürede deprem konutlarının geldiği son durum dron ile görüntülendi.

6 Şubat depremlerinde binlerce yapının ağır hasar aldığı Adıyaman’ın Zey (İndere) bölgesinde yapılan konutların son hali dron ile görüntülendi. İndere (Zey) bölgesi dağlık alanda depremlerin hemen ardından 20 Şubat 2023 tarihinde zemin etüdü yapılarak 26 Mart 2023 tarihinde iş makineleri çalışmaya başladı.

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Zemin etüt çalışmaları ve ilk iş makinelerinin temel kazı çalışmasına başlamasının üzerinden yaklaşık 14 ay geçti. Zemin etüdü ve kazı çalışmasının ardından geçen zaman içerisinde konutlardaki son durum dron ile görüntülendi.

Adıyaman'da deprem konutlarının son durumu görüntülendi - 2. Resim

İndere’de 2 bin dekar alan üzerine 826 bloktan oluşan 2+1 ve 3+1 şeklinde toplam 16 bin 433 konut yapılıyor. Konutların bir kısmı geçtiğimiz ay yapılan kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.

Adıyaman'da deprem konutlarının son durumu görüntülendi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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